Genova. Eccolo il primo “vestito” di Euroflora, la kermesse nata nel 1966 e che torna a Genova, quest’anno, dal 21 aprile al 6 maggio nei parchi di Nervi. Da qualche ora, sul sito del Comune, si possono sfogliare le slide della presentazione dell’evento studiata per attrarre investitori e sponsor.

“Euroflora 2018, nei parchi, come non l’avete mai vista”. Sullo sfondo un’esplosione di colori ad anticipare quello che i visitatori potranno ammirare nella delegazione del levante. Vengono fornite anche alcune anticipazioni sulle installazioni più spettacolari che potrebbero essere realizzate. Molto peserà, nel caso, la mano di eventuali sponsor.

Si chiameranno “quadri”: un volo di gabbiani, un lago delle ninfee, red wave, roseto, il soffio del vento, mosaicultura. Saranno scenografie realizzate con fiori e piante di tutto il mondo collocate nelle aree più suggestive dei parchi.

L’annuncio delle date di Euroflora è stato lanciato dal sindaco di Genova Marco Bucci durante la conferenza stampa di fine anno. In attesa della presentazione ufficiale, però, prendono forma già le prima polemiche. I gruppi Lista Crivello e Partito Democratico hanno richiesto, già a novembre, la convocazione di una commissione consiliare per approfondire, con la giunta e con tutti gli operatori del settore, il tema dell’organizzazione della kermesse.

“Questa mattina – scrivono le forze di opposizione – le associazioni di settore hanno espresso la loro forte preoccupazione per i tempi troppo stretti e le pochissime informazioni in loro possesso, nonché per il loro mancato coinvolgimento nella fase organizzativa dell’evento, nonostante il sito del Comune promuova già Euroflora 2018”.

“Il rischio grosso è che i tempi stretti, la logistica, la location e molti altri fattori – affermano Lista Crivello e Pd – possano trasformare una grande opportunità in un evento che nulla ha da spartire con le edizioni del passato. Senza contare i costi, il reperimento delle risorse e l’interrogativo che ci poniamo sulla scelta di organizzare la kermesse all’aperto”.