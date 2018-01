Genova. La pallavolo femminile ligure conferma il suo alto livello agonistico con gli equilibri della Serie C sempre in stallo: dopo dodici giornate la Serteco guida la classifica, ma a un solo punto di distanza corrono Volare volley e Admo. La sfida per la Serie B2 è aperta.

La Serteco ha vinto il proprio incontro in tre set, lasciando così al palo la Normac, ancora ferma a 0 punti all’ultimo posto della classifica. Tre a zero casalingo anche per la Volare volley: l’Albaro levante lotta ma è costretto a cedere e rimane nella parte bassa della classifica. Vince in trasferta 3-1, infine, la Admo volley, che cede un set alla Maurina Strescino, ma ottiene il bottino pieno alla fine del match. L’equilibrio rimane così fermo e la corsa per la promozione rimane in equilibrio.

Al quarto posto è ora la Tigullio volley project, che si conferma alle spalle delle prime: il team di Santa Margherita Ligure ha prevalso in tre set contro la Volley pepe nero La Spezia, ancora penultima. Segue la Grafiche Amadeo Sanremo, che ad Andora ha vinto 3-1 contro il Gabbiano volley. Vittoria, invece, per l’altra savonese della serie: il team di Valentina Pezzillo ha superato a La Spezia la Fanball, al termine di una gara difficile e combattuta.

A chiudere il quadro del programma, infine, la sfida genovese tra Virtus Sestri e Santa Sabina: il derby ha visto prevalere la squadra di casa al tie break, che così frena la corsa delle biancoazzurre.