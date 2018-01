Rapina sventata

Entra in casa per rubare ma trova carabiniere e lo aggredisce: arrestato dopo inseguimento

E' successo in via Cantore dove due volanti della Polizia hanno definitivamente bloccato l’uomo che stava cercando di liberarsi dalla presa del militare. Si tratta di un georgiano di 38 anni con diversi precedenti e alias che è stato arrestato per rapina e lesioni e sarà giudicato questa mattina con rito direttissimo

