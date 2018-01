Elezioni politiche, sulla scheda ci sarà anche “Per una sinistra rivoluzionaria”

Genova. Tra le liste che sono riuscite a raccogliere le firme necessarie per le candidature in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, a Genova e in Liguria, ci sono anche quelle “Per una Sinistra Rivoluzionaria”.

Il binomio che unisce “Sinistra classe rivoluzione” e il “Partito comunista dei lavoratori” schiera in campo i seguenti rappresentanti.

Collegi Uninominale Senato: 01 Ronzitti Cinzia; 02 Ferrara Franco Gaspare; 03 Carannante Andrea. Collegi uninominali Camera Liguria 01: 01 Parlanti Bianca; 02 Cavallero Giorgio; 03 Febbraro Christian Maria.

Collegi uninominali Camera Liguria 02: 04 Briozzo Cristian; 05 Ferrando Marco; 06 Agostini Paola

Collegio proporzionale Senato: Aluigi Maria Rosa Rossana, Currò Giannantonio, Ronzitti Cinzia, Scarabelli Paolo. Collegio Proporzionale Camera Liguria 01: Ferrando Marco, Parlanti Bianca, Rellini Luca. Collegio proporzionale Camera Liguria 02: Febbraro Christian Maria, Agostini Paola, Roberto Marco, Sonzini Valentina.