Elezioni, Pd, Vazio: “Onore essere capolista”. Paita: “Coesi possiamo vincere”

Genova. A poche ore dalla definizione delle liste dei candidati per la Liguria del Partito Democratico, arrivano le prime dichiarazioni dei futuri protagonisti di una campagna elettorale appena iniziata.

“E’ un onore essere stato chiamato a rappresentare come capolista il PD nel collegio proporzionale di ponente della Liguria – dichiara Franco Vazio, capolista alla Camera per il collegio plurinominale (proporzionale) di Ponente – una candidatura di prestigio che è carica di grandi responsabilità. Il PD si presenterà alle prossime elezioni in Liguria con liste fortissime e con candidati competenti e fortemente radicati nel territorio”.

“Sarà una sfida da giocare in squadra con umiltà e unità – dichiara Raffaella Paita, capogruppo Pd in Regione Liguria, capolista a Levante – orgogliosi di fare parte di un gruppo forte, rappresentativo, esperto e motivato. È una battaglia da giocare insieme, con la massima coesione di tutti i candidati e di tutto il partito, con la consapevolezza che se giochiamo bene le nostre carte, possiamo vincere. Ci metterò cuore, umiltà e impegno. Faremo questa campagna ascoltando soprattutto chi è rimasto indietro, chi magari non ci crede più ma vuole ancora sperare in una società più giusta e in un Paese migliore”.