Elezioni e antifascismo, Potere al Popolo chiede al Comune l’ok per nuovi banchetti e comincia la raccolta firme per i candidati

Genova. “Esiste un diritto costituzionale a presentare banchetti in tutta la città nel rispetto delle regole per le forze, come la nostra, che fanno dell’antifascismo un valore assoluto”. Lo ribadiscono in una nota i portavoce di Potere al Popolo Genova, che ribadiscono con una punta polemica di essere “in attesa di avere la conferma dal Comune rispetto ai banchetti richiesti per la prossima settimana”.

Intanto Potere al Popolo Genova annuncia il via della campagna di raccolta firme per la presentazione delle liste elettorali. “La nostra lista non ha l’appoggio di nessun parlamentare uscente e intende chiedere la firma a semplici cittadini e lavoratori – spiegano – Invitiamo i cittadini e i lavoratori a firmare per una lista dal basso, formata da lavoratori, precari e disoccupati”.

Ecco i banchetti assegnati al Potere al Popolo per questa settimana.