Eca Sindel, sciopero contro i licenziamenti

Genova. Domani, mercoledì 31 gennaio 2018 a partire dalle ore 9, in concomitanza con lo sciopero, sarà effettuato un presidio in Via Buccari davanti alla ECA Sindel (ECA Group) di Sestri Ponente. Lo annuncia la Fiom Cgil Genova.

Alla protesta contro la procedura di licenziamento collettivo parteciperanno anche delegazioni di altre aziende metalmeccaniche genovesi.

La ECA Sindel si occupa di simulatori navali e per addestramenti civili e militari della marina.