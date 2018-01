“Drogometro”, giro di vite contro i guidatori che abusano di alcol e assumono sostanze stupefacenti: ecco come funziona

Genova. Giro di vite della Polstrada di Genova contro chi guida in stato di ebbrezza e assume di “sostanze stupefacenti, Nel corso del 2017 sono continuati i servizi specifici riguardanti il protocollo utilizzato dalla Polizia Stradale che prevede l’impiego di una apparecchiatura in grado di misurare la presenza di droghe nella saliva (cosiddetto “drogometro”). Tali servizi sono stati svolti secondo una procedura che inizialmente prevede un test di screening/precursore, e successivamente prelievi di ulteriori 2 campioni di saliva attraverso dei tamponi poi inviati presso il Centro di Tossicologia Forense della Polizia di Stato per i “controtest” di analisi di conferma. Tutte le attività sono state svolte con la presenza di un funzionario medico dell’ufficio Sanitario della locale Questura, ufficio che ha partecipato ai servizi anche con altro personale.

“Questi servizi svolti in particolare nel corso dei fine settimana, nel contesto delle cosiddette “Stragi del Sabato” sera, durante tutto l’anno, hanno visto una particolare efficacia nei risultati nel corso dei mesi di luglio ed Agosto 2017 quando, nei fine settimana, sono stati organizzati servizi nei pressi delle mete turistiche”, spiegano alla Polstrada di Genova.

I conducenti controllati con etilometri e precursori, in questi contesti, sono stati oltre 700, (di cui oltre 500 uomini e più di 200 donne), il 7% circa dei quali è risultato positivo al test di verifica del tasso alcolemico. Le persone denunciate per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti sono state, invece 2.

Sempre nel corso del 2017 inoltre, secondo le indicazioni del Servizio Polizia Stradale, e d’intesa con il Dicastero dell’Istruzione, Università e Ricerca – per il tramite dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Genova, sono stati svolti molti servizi specifici atti a controllare bus trasportanti le scolaresche: sono stati controllati ben 193 pullman; di essi ne sono stati sanzionati e fermati 11.

Di seguito si riportano i dati salienti circa le attività predisposte dalla Sezione Polizia Stradale di Genova e dai Reparti Distaccati nel corso del 2017.

Infrazioni Art. 193 copertura assicurativa 479

Infrazioni Art. 186 ebbrezza alcolica 273

Infrazioni Art. 187 ebbrezza stupefacenti 6

Totale controlli alcoltest nel 2017 12809

Infrazioni Art. 189 fuga dopo incidente 10

Infrazioni Art. 173 uso cellulare 547

Infrazioni Art. 171 mancato utilizzo casco 17

Infrazioni Art. 172 mancato utilizzo cinture 118

Infrazioni guida senza patente 174

Infrazioni inosservanza velocità 1375

Totale veicoli industriali controllati 1835

Infrazioni Tempi di guida veicoli industriali 317

Totale patenti ritirate nel 2017 320

Totale carte circolazione ritirate nel 2017 658

Totale punti patente decurtati nel 2017 12839

Totale controlli amministrativi attività 29