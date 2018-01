Droga: spaccio di crack, due arresti

Genova. Due arresti dei carabinieri nelle ultime ore per spaccio di crack. Un cittadino del Gabon, è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Carignano in quanto sorpreso in via Carcassi a cedere 3,5 grammi circa di crack ad un consumatore genovese, che sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore.

Lo spacciatore, identificato in N.B.L., è stato anche trovato in possesso di 200 euro circa, provento dell’illecita attività, sequestrati unitamente allo stupefacente.

Inoltre, il giovane è stato denunciato per le false dichiarazioni rese al Pubblico Ufficiale poiché ha dichiarato ai militari operanti di essere minorenne, fatto smentito dagli accertamenti radiologici svolti nell’immediato presso un nosocomio cittadino, che ne hanno attestato la maggiore età.

In via Gramsci, invece, i Carabinieri della Stazione Genova-Maddalena hanno arrestato in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti un 35enne senegalese, W.M., senza fissa dimora e gravato da precedenti di polizia. L’uomo, dietro corrispettivo di alcune banconote da dieci euro, cedeva delle dosi di crack ad una 30enne genovese, che sarà segnalata alla Prefettura quale assuntrice. Lo spacciatore, perquisito, è stato trovato in possesso di 150 euro circa, sequestrati poiché ritenuti provento dell’illecita attività.