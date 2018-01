Domenica 14 il settimo trofeo di nuoto master a Sori

Sori. Arriva il Campionato nazionale di nuoto master, inserito nel calendario FIN, e la regina è la piscina comunale di Sori. Appuntamento domenica 14 gennaio 2018, dalle 08:00 alle 13:00 per il 7° Trofeo di nuoto master organizzato da Rari Nantes Sori.

Come di consueto, Sori ospiterà atleti, maschi e femmine di tutte le età, provenienti da tutto il territorio nazionale. Una giornata di sport e di festa per tutto il nostro paese. Gli atleti e le famiglie al seguito, potranno come sempre completare la loro domenica gustando le prelibatezze dei ristoratori soresi.

Imperdibile la passeggitata sul lungo mare di Sori e della Riviera, temperature miti e paesaggio da sogno, il tutto facilitato dal posteggio gratuito che la civica amministrazione ha riservato alla popolazione dei nuotatori.