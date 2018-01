Genova. «Nonostante le numerose e continue pulizie di Amiu lungo corso Perrone a Cornigliano, la zona resta una delle più colpite dal fenomeno delle discariche abusive. In più occasioni ho effettuato dei sopralluoghi nella zona, talvolta anche con l’assessore Matteo Campora, prendendo visione del problema e segnalandolo agli uffici di competenza che subito hanno provveduto a ripulire l’area», ha dichiarato Maurizio Amorfini, consigliere della Lega in Comune.

“Sebbene la continua pulizia, alcuni rifiuti vengono depositati abusivamente nella zona continuando a infestare l’area e questo, oltre a essere un problema diffuso in molte vie del quartiere di Cornigliano, risulta essere un costo molto oneroso per l’amministrazione e per i cittadini. Credo sia giusto installare dei dispositivi di videosorveglianza per punire questi balordi che puntualmente fanno diventare il nostro quartiere una discarica a cielo aperto con rifiuti di ogni genere”, dice Amorfini.

Al prossimo consiglio comunale, infatti, sarà presentata un’interpellanza della Lega Nord per chiedere all’amministrazione comunale se abbia in previsione l’installazione di una rete di telecamere per cercare di arginare il fenomeno delle discariche abusive.