Genova. Demetra è una dolce cagnolona di circa cinque anni, arrivata a Sherwood nel 2015. Proveniente dal sud, alcuni volontari del rifugio in via Bavari sono rimasti colpiti dai suoi occhioni tristi e hanno deciso di farla arrivare a Genova, per cercare fortuna in una buona adozione. “Ci siamo subito accorti che Demetra manifestava segni di debolezza e scarsa tolleranza all’esercizio fisico, così si è proceduto a visite veterinarie che, purtroppo, hanno evidenziato un problema di salute piuttosto grave – spiegano – grazie al contributo di donazioni, al tempo e al supporto dei volontari, Demetra è stata più volte operata in una clinica specialistica”.

Oggi è completamente guarita, gode di ottima salute e i suoi occhi non sono più tristi come un tempo. Si è perfettamente ambientata al Rifugio, è golosa più che mai, curiosa e amante delle passeggiate in tranquillità. Socievolissima con ogni cane, esce con tutti i gli ospiti a Sherwood senza dare nessun tipo di problema e la sua compagnia è sempre ben accetta.

E’ un cane molto pacato, non è agitata ed è ideale per chi ama la calma, la tranquillità e la serenità. Demetra è un po’ timida con chi non conosce, ma con un breve percorso prende confidenza e inizia a reclamare coccole a più non posso! Si affida vaccinata, chippata e sterilizzata.

Black, invece, è un meticcio di media taglia di circa nove anni, nonostante non li dimostri affatto. Proviene da una perrera spagnola dove era in lista soppressione. Alcune volontarie si sono innamorate di lui e hanno deciso di riscattarlo e così nel 2013 è giunto a Sherwood. Black non ha un carattere semplicissimo, per questo motivo il suo compagno umano ideale è una persona con esperienza e tanta consapevolezza.

Con le persone è dolce e coccoloso, ma bisogna imparare a conoscere e gestire la sua possessività e territorialità, come molti volontari già fanno. Ama giocare e rincorrere la pallina e sgranocchiare i legnetti che incontra girovagando per il bosco del Rifugio, dove rimane sempre accanto a chi lo accompagna godendosi il più possibile la compagnia umana. Con i cani maschi non va d’accordo, mentre esce volentieri con le femmine.

Black, dopo essere scampato alla soppressione e aver attraversato vari Stati, spera ne sia valsa la pena. Confida che ci sia qualcuno che si innamori della sua fierezza da cui trapela un animo dolce e giocherellone. E’ un cane che, se conquistato, dona tutta la sua lealtà al suo punto di riferimento, rendendo questo orgoglioso di lui. Si affida vaccinato, chippato e sterilizzato.

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento, chiamate il numero 349 71 82 222; Rifugio Sherwood – NoiRandagi Onlus, Via Bavari 37 R.

Mail: info@noirandagi.it