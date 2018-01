Genova. Ennesima notte di follia e danni a un mezzo pubblico ieri sera. E’ successo tra De Ferrari e corso Italia sulla linea 607. Visto che il mezzo che doveva servire la linea non ultima corsa a De Ferrari non partiva dalla centrale è stato mandato un mezzo più piccolo che di solito viene utilizzato per le linee collinari.

Il risultato? L’ennesima ressa di giovani movidari che andavano a ballare al Makò e i vetri dell’autobus che finiscono in frantumi.

Foto 2 di 2



La denuncia arriva dal sindacato Orsa: “Ogni sabato sera succedono episodi simili- ricorda Marco Marsano – lo sanno tutti ma continuano a non vedere alcuna intenzione di cambiare le cose, né da parte dell’azienda ne da parte degli enti locali. Se continua così saremo costretti a ricominciare a fare sciopero”.