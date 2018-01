Cultura, il Comune di Genova sforna un bando per nuovi festival, Serafini: “Cerchiamo buone idee”

Genova. “Più la città è animata, più c’è movimento o ci sono attività culturali, e meglio funzionano le cose e migliora l’indotto perché una città che vive e che produce, attrae turisti e permette ai cittadini di fare una vita culturalmente più ricca”.

L’assessore alla Cultura del Comune di Genova Elisa Serafini spiega così il senso del bando che Tursi ha messo a punto per accogliere nuove proposte di festival che possano animare il territorio. “E’ già stato approvato in giunta, e domani sarà sul sito del Comune di Genova – ha spiegato a margine della presentazione dell’Hip Hop festival – un bando per una raccolta di idee destinata alle associazioni, alle realtà creative e a tutti i cittadini che desiderano mettersi al servizio della città con le loro idee”.

Il bando accoglierà le proposte di festival musicali, culturali in generale e di tante discipline. Una volta che sarà superata una fase di selezione – valutata da una commissione tecnica – i proponenti potranno lavorare con il Comune e con gli enti culturali per realizzare i progetti.

“Ci sarà la possibilità di accedere a finanziamenti ma anche di ricevere altre agevolazioni, come l’uso del spazi. Pensiamo agli spazi del Ducale, del Porto Antico – conclude Serafini – ma anche di molte zone della città che pensiamo di mettere a disposizione, zone pubbliche o ex pubbliche, come ad esempio la fascia di rispetto di Pra’”.