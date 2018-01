Cucina in fiamme: paura a Busalla

Busalla. Intervento questa mattina dei vigili del fuoco di Genova a Busalla per domare le fiamme in una cucina di una casa unifamiliare, in via Cascine.

Si registrano solo danni: nessun ferito e niente provvedimento di evacuazione per gli occupanti. L’allarme è scattato intorno alle 9,40, lanciato dagli stessi abitanti della casa.

Il rogo si è esteso subito ad un gazebo esterno all’abitazione, ma il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di circoscrivere l’incendio e riportare la situazione sotto controllo verso le 10,30.