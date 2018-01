Genova. Crollo del controsoffitto in un appartamento di un palazzo in via Sampierdarena, al civico 40: sette le persone, nove coinvolte (quelle residenti nell’abitazione), tutte straniere, di cui una risulta ferita in modo grave.

Secondo una prima ricostruzione, il cedimento sarebbe avvenuto in locali al primo piano utilizzati per l’accoglienza di migranti. L’allarme è scattato intorno alle 21e30.

Foto 2 di 2



Due richiedenti asilo, in particolare, sono stati travolti dal crollo e liberati grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, giunti in via Sampierdarena con due squadre. Sul posto anche il personale del 118 Genova Soccorso, la polizia municipale e la polizia di stato. L’appartamento è gestito dalla cooperativa Saba i cui responsabili sono giunti immediatamente sul posto.

A Sampierdarena è arrivata anche l’amministrazione comunale con il consigliere delegato alla Protezione civile Gambino: la protezione civile ha spiegato che saranno messi a disposizione locali del municipio o stanze in albergo per i ragazzi che saranno dimessi visto che probabilmente l’appartamento non sarà agibile.

Sul posto è arrivato anche il sindaco Marco Bucci. “La nostra prima prima preoccupazione – ha detto il sindaco dopo il sopralluogo – è che il ragazzo si rimetta in fretta. Domani dovremo capire se l’appartamento sarà agibile e occorrerà fare una valutazione sulle strutture che accolgono queste persone perché devono essere dignitose e sicure”. Il sindaco precisa che “si tratta al momento di una valutazione personale e non certo di un’accusa perché non conosco la situazione specifica ma si tratta di un controllo che dovremo fare”.