Coppa Italia, per il Rapallo si fa dura: gialloblù sconfitte dalla SIS Roma

Rapallo. Parte in salita la corsa del Rapallo Pallanuoto nella seconda fase di Coppa Italia. Le gialloblù, inserite nel girone E in corso ad Ostia, non sono riuscite ad avere la meglio sulla SIS Roma nel match giocato oggi pomeriggio.

Hanno vinto le giallorosse al termine di una partita in sostanziale equilibrio fino alla fine del secondo tempo. Dopo il cambio campo guizzo della Roma che si porta sul più 3 ed incrementa il vantaggio archiviando la partita sull’8-4.

“Partita giocata piuttosto bene nei primi due tempi, poi abbiamo commesso quattro o cinque errori stupidi nella gestione dell’attacco permettendo alla Roma di andare a segno facilmente con tre gol nel momento decisivo del match senza poi riuscire a recuperare il gap – commenta il tecnico Luca Antonucci –. Purtroppo continuiamo ad avere difficoltà, causa inesperienza, nella gestione di partite come questa. Dobbiamo continuare senz’altro a crescere e a lavorare su questo aspetto. Domani incontreremo l’Orizzonte e vedremo di interpretare il match nel modo più positivo possibile“.

Domani, domenica 7 gennaio, seconda giornata che vedrà le gialloblù impegnate alle ore 11 nell’ostico match contro l’Ekipe Orizzonte.

Il tabellino:

SIS Roma – Rapallo Pallanuoto 8-4

(Parziali: 1-1, 2-1, 3-1, 2-1)

SIS Roma: Sparano, Tabani 2, Gual Rovirosa, Marani, Giovannangeli, Tankeeva 2, Picozzi, Sinigaglia 1, Galardi 2, Centanni, Giachi 1, Cellucci, Brandimarte. All. Formiconi.

Rapallo Pallanuoto: Lavi, Zanetta 1, Gragnolati, Avegno, Marcialis, Sessarego, D’Amico, Giustini, Van Der Graaf 2, Cuzzupè, Genee 1, Gagliardi, Gaetti. All. Antonucci.

Arbitri: Alfi e Frauenfelder.

Note. Uscita per limite di falli Gual Rovirosa nel quarto tempo. Superiorità numeriche: SIS Roma 4 su 8, Rapallo 3 su 5.