Coppa del Sindaco, grande festa per il TC Bogliasco

Bogliasco. Si è conclusa ieri la seconda edizione della Coppa del Sindaco Città di Bogliasco di tennis. Il TC Bogliasco rivolge un ringraziamento agli oltre 150 partecipanti che, di fronte a un pubblico sempre numeroso, hanno dato vita a bellissime partite, di ottimo livello, combattute e corrette sino in fondo, agli sponsor che hanno consentito di premiare gli atleti con un montepremi di oltre 2.000 euro tra buoni acquisto e premi in natura, all’organizzazione guidata da Silvia Fabbri e Davide Ponte, ad Anna, Claudia, Mauro e Roberto che hanno permesso con il loro supporto il corretto svolgimento degli incontri su campi sempre perfetti e venendo incontro a tutti i partecipanti negli orari di gioco.

Ringraziamenti rivolti anche al Lounge Bar, il Back Spin, che come sempre è stato per tutti i soci e gli ospiti un punto di qualità dove poter trovare ristoro tra una partita e l’altra e a fine serata e ai due fotografi ufficiali, Daria e Giorgio, che hanno regalato belle immagini che rimarranno per noi sempre a ricordo di questi momenti.

“Per tutti noi del TC Bogliasco è sempre un piacere riscontrare la soddisfazione dei partecipanti e degli ospiti e lavoreremo per una prossima edizione ancora più ricca e piacevole” è il commento del presidente Federico Marocchi.