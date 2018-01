Circuito europeo Cadetti: Filippo Severini e Francesco Mochi portano la Cesare Pompilio sul podio di Copenhagen

Genova. Sfida tutta italiana nella finale della prova a squadre di spada del circuito europeo Cadetti under 17 che si è svolta a Copenhagen, in Danimarca, lo scorso fine settimana.

Ha conquistato il successo la prima squadra della rappresentativa azzurra, della quale faceva parte Filippo Severini (Cesare Pompilio), che si è imposta per 45-38 sulla seconda squadra, che annoverava fra le sue fila il compagno di sala Francesco Mochi.

Severini era in squadra con Nicolò Bonaga, Luca Longo, Pietro Rinaldi; Mochi era insieme a Mirko Mangiagli, Federico Rodia e Bruno Scoppa.

Italia 1, prima di vincere il titolo, aveva battuto 45-9 l’Azerbaijan e 45-42 l’Egitto. Per Italia 2 successi sulla Gran Bretagna per 45-31 e sulla Norvegia per 45-34.

Nella prova individuale di spada Filippo Severini si è classificato al venticinquesimo posto.