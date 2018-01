Cinquantenne precipita da viadotto autostradale

Genova. Un cinquantenne è precipitato dal viadotto Gorsexio, sull’Autostrada dei Trafori A26, nel comune di Mele. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un “volo” di oltre cinquanta metri.

Sul posto vigili del fuoco, i carabinieri e personale sanitario del 118.

In corso gli accertamenti per verificare se si è trattato di un gesto volontario. L’allarme è stato lanciato dagli automobilisti di passaggio nel tratto autostradale in direzione Nord, poco prima dell’Autogrill del Turchino. I militari dell’Arma stanno ascoltando i testimoni per ricostruire l’accaduto.