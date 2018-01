Certosa, parte la raccolta firme di cittadini e genitori contro le “manovre pericolose” dei bus della linea 7

Genova. Sabato mattina, dalle 9 alle 12, i cittadini del comitato Liberi Cittadini di Certosa, saranno davanti alla loro nuova sede in via Garello 1 per iniziare una raccolta firme sul problema della pericolosità del giro degli autobus della linea 7 davanti alle scuole Ariosto, in zona metrò Brin.

Già nel 2015 un comitato di genitori della scuola primaria aveva fatto una petizione inviata all’allora assessore alla Mobilità, ad Amt e al municipio Valpolcevera, per segnalare come gli autobus di 18 metri della linea 7, arrivando dal tunnel di Brin, nello svoltare per ritornare sulla strada principale, invadano lo spazio pedonale, sul marciapiede, davanti sito all’entrata della scuola (come da fotografia) con l’angolo destro anteriore e con lo specchietto retrovisore esterno, mettendo a rischio l’incolumità non solo dei bambini in attesa di entrare a scuola ma di tutti i passanti. “Il problema – aggiungono dal comitato – si amplifica in caso di pioggia con l’apertura degli ombrelli”.

Dopo la raccolta firme si susseguirono numerosi incontri con le varie Istituzioni e con diversi tecnici per trovare un rimedio al problema, racconta una voce del comitato, ma, purtroppo, pur valutando molte ipotesi, non venne risolto. “In questo lasso di tempo abbiamo continuato a proporre soluzioni e idee sedendoci ai più svariati tavoli sia comunali sia municipali fino ad arrivare ad oggi”.

Della questione è stato informato l’attuale presidente di municipio Federico Romeo, che si è attivato con i suoi assessori, portando sul tavolo del vice sindaco e assessore alla Mobilità, Stefano Balleari, alcune proposte. Ma è di questi giorni la notizia che nessuna delle proposte è stata accettata.

Il Comitato Liberi Cittadini di Certosa e il Comitato dei Genitori della scuola Ariosto, dopo la raccolta firme, non escludono di organizzare anche altre azioni di disturbo fino a che non otterranno l’attenzione delle istituzioni.