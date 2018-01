Cercando banconote false poliziotti scoprono una serra di marijuana: arrestato 23enne

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 23enne genovese per i reati di introduzione nello Stato di monete falsificate e produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Domenica notte poco dopo le 02.00, gli agenti delle volanti della Questura e del Commissariato Cornigliano, transitando in Via Teglia durante il consueto servizio di pattugliamento, hanno proceduto al controllo di un giovane alla guida di un ciclomotore. Alla richiesta dei documenti, il motociclista ha tentato maldestramente di disfarsi di una banconota da 20 euro, lasciandola cadere in terra. Una volta recuperata, la stessa è apparsa falsa. Sentito in merito il 23enne, con precedenti per furto il abitazione, ha affermato di non sapere che la banconota fosse falsa.

Per nulla convinti dalle risposte evasive del giovane, i poliziotti si sono recati presso l’abitazione dello stesso dove, a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato altre quattro banconote da 20 euro false. Gli operatori hanno inoltre trovato un mazzo di chiavi con cui hanno avuto accesso ad una cantina, in uso al 23enne, al cui interno era presente una serra artigianale in piena attività – dotata di lampada alogena, terriccio, insetticida, concime e tutto l’occorrente per la coltivazione “fai da te” – con quattro piante di marijuana.

Fissata per questa mattina la direttissima.