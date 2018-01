Genova. Il CDM Futsal Genova vince per 6-2 l’incontro con il Montecalvoli e mantiene il secondo posto del girone C della Serie B maschile di calcio a cinque. Poker per Raùl Solano Gutiérrez, che ha guidato la cavalcata dei genovesi.

Al Paladiamante di Genova Bolzaneto la gara con i toscani è cominciata alle 14.30: Stefano Pinto ha convocato Pozzo, Lombardo, Foti, Ortisi, De Jesus, Busca, Offidani, Ottina, Costa, Solano, Sacco, Mazzariol.

Parte bene il CDM, che chiude la prima frazione già in vantaggio per 2-1, grazie alla doppietta di Gutiérrez; il team di genova, però, allunga nella seconda frazione, portandosi poi sul risultato finale sia grazie ad altre due reti del fuoriclasse, sia alle marcature singole di Santiago e Ortisi.

Il secondo posto del girone, in condivisione con l’Olimpia Regium, è così confermato; in vetta, con due punti di margine sulla coppia, rimane il Futsal Gisinti Pistoia, che si è imposto 8-1 contro il Bagnolo nel match casalingo.