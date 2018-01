CDM a valanga in Coppa: doppio poker per Mazzariol e Foti

Genova. Nessuno spazio per gli avversari: il CDM futsal Genova vince e convince nell’incontro di sabato 13 gennaio della Coppa Italia, superando il Sant’Agata futsal 2004 per 11-3.

Due i gandi fautori della vittoria, Mazzariol e Foti, autori ciascuno di quattro reti: il doppio poker ha controbuito a serrare in cassaforte il risultato e il passaggio del turno.

Il CDM era sceso in campo con tredici lanciatissimi calciatori, pronti a dare il meglio contro Sant’Agata: il mister Stefano Pinto ha schierato Pozzo, Lombardo, Foti, Ortisi, De Jesus, Busca, Offidani, Ricchini, Luan Costa, Solano, Sacco e Mazzariol.

Subito in vantaggio gli ospiti, un inizio che poteva far temere qalcosa: poi Mazzariol segna quattro reti in cinque minuti e schiaccia sull’acceleratore, chiudendo di fatto il matc.

Da lì è accademia, un monologo del team genovese che controlla la gara e si porta verso gli ottavi di finale della competizione. La soddisfazione di mister Pinto per la Coppa, comunque, sarà presto sostituita dalla preparazione per le gare di campionato, nel quale il CDM è pienamente in corsa per una promozione che avrebbe del meraviglioso.