Genova. Il CDM futsal Genova prosegue la sua corsa e non delude: nel weekend ancora una vittoria per il team genovese di calcio a cinque, che milita nel girone C della Serie B e che mantiene intatte le speranze di agganciare il primo posto e la corsa promozione.

Netto il 4-0 con cui il team di Stefano Pinto si è imposto sugli avversari del Futsal Elba ’97. Ad aprire le danze è stato Andrea Ortisi nella prima frazione: il team di Linaldeddu sembrava quasi poter fare il colpaccio davanti al pubblico di casa, ma deve soccombere alla maggior fame di vittoria dei liguri.

Il CDM arrotonda poi il vantaggio nella seconda frazione, complice anche una maggior precisione e concentrazione – non sempre ottimali nel primo tempo – che mandano a rete Sebastiano Ricchini, Luan Costa e Simone Foti. Così si conferma la vittoria contro gli isolani, tre punti che tengono in corsa il CDM.

All’apice della forma il CDM futsal Genova osserverà ora un turno di stop: al rientro, sabato 3 gennaio, ci sarà lo scontro frontale con la capolista, il Gisinti Pistoia, che si recherà a Genova per il match. Quella potrebbe essere una gaa decisiva per le sorti del campionato e Stefano Pinto ha due settimane per preparare i suoi ragazzi a raccogliere l’occasione.