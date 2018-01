Catena low cost sbarca a Genova, B&B Hotels a Principe prende il posto dell’ex Aquila

Genova. Le camere costeranno in media 60 euro a notte e saranno 108 per una capacità totale di 200 posti letto. Posizione strategica per il nuovo tre stelle sbarcato a Genova, per la compagnia B&B Hotels, già presente in Liguria con una struttura a Savona.

L’hotel ha aperto il 31 dicembre in piazza Acquaverde, a due passi dalla stazione Principe, da stazione marittima e dal centro storico.

Prende il posto del fatiscente hotel Aquila. Tuttavia, nonostante luci accese e un paio di addetti alla reception, l’operatività non è ancora assicurata.

Sul sito della catena alberghiera è ancora impossibile prenotare una stanza ma si può già farsi un’idea di quale tipo di servizio sarà offerto.

B&B Hotel è una delle catene tra le più importanti d’Europa nel settore alberghi low cost. Conta oltre 400 alberghi tra Francia, Germania, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Marocco e Spagna. Una delle caratteristiche dell’idea imprenditoriale è che il low cost non è a discapito del design delle camere. Il giro d’affari in Italia è stato di 35 milioni nel 2016.