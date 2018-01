Genova. Il Campomorone, che nelle ultime cinque gare aveva perso quattro volte, dà un calcio alla crisi, rifilando cinque goal alla Voltrese, reduce da due vittorie consecutive.

Dopo appena cinque minuti di gioco, Moreno Curabba ha dato via alle danze, segnando un goal alla Quagliarella, un’ impresa balistica che lo ha visto segnare praticamente da metà campo: “Ho visto Ivaldi fuori dai pali – attacca Curabba – e non ci ho pensato due volte a provare il tiro da una distanza davvero considerevole e… mi è andata bene. Poi quel grande giocatore che è Galluccio (ndr, autore di una doppietta, anche lui) mi ha messo in condizione di raddoppiare e la partita è scivolata via nel migliore dei modi”.

“Venivamo da un periodo negativo, ma quando sappiamo esprimerci in sintonia con le qualità presenti all’interno della nostra rosa, siamo in grado di battere qualsiasi avversario” – conclude il bomber polceverasco – “Siamo in zona play off e vogliamo provare a migliorare ulteriormente la nostra classifica”.