Campomorone: anziana investita, trasportata in gravissime condizioni al Galliera

Campomorone. Una donna di circa 70 anni è stata investita mentre attraversava la strada in via Valverde, tra Campomorone e Isoverde, in Val Polcevera.

Ancora ignota l’esatta dinamica dell’incidente.

Sul posto intervenuto un’automedica del 118 e i militi della Croce di Campomorone. La donna è stata trasportata in codice rosso, il più grave, all’ospedale Galliera, per traumi vari.