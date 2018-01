Campagna #portamiacasa: oggi incontriamo Rey e Morgana, teneri e divertenti cercafamiglia

Genova. Torniamo al rifugio Sherwood di Prato per conoscere altri due simpaticissimi amici a quattro zampe. Rey e Morgana sono irresistibili. Aspettano qualcuno che possa dargli affetto, una casa e un po’ di gioia.

Rey è un tenero cucciolone di circa 9 mesi e di media taglia arrivato recentemente a Sherwood. E’ stato trovato quando aveva solo un mese insieme ad altri dodici cuccioli in una discarica nei pressi di Napoli. Si è capito che si trattava di due cucciolate di due mamme differenti che vivevano lì, in pessime condizioni, insieme ai loro piccoli. I volontari li hanno spostati in un Rifugio e tutti i cuccioli, uno dopo l’altro, sono stati adottati. Rey no. Rey è rimasto solo. Una volontaria del Rifugio si è innamorata di lui e ha deciso di aiutarlo mandandolo a Sherwood, in attesa di una famiglia che possa accogliere anche lui. Rey è molto vivace e socievole, sia con i cani che con le persone.

Ama giocare, correre, farsi coccolare e riempire di baci chi gli dedica un po’ di attenzione. Molto dolce e di compagnia: ideale sarebbe una famiglia con uno stile di vita dinamico. Si affida vaccinato e chippato.

Morgana (qui sopra nella foto) è una cagnolona di taglia grande di circa 5 anni. Come tanti altri cani che giungono a Sherwood, proviene da un canile sovraffollato che si trova a Latina. Qui, i cani non ricevono le corrette attenzioni, la giusta alimentazione e la adeguata possibilità di movimento. Spesso sono talmente tanti che non hanno nemmeno un nome ma sono riconosciuti tramite un numero. Grazie a un’associazione, alcuni di questi quattro zampe, tra cui Morgana, hanno la fortuna di uscire dall’invisibilità e arrivare a Sherwood per poi, finalmente, andare per sempre a casa.

Morgana è pacata, tranquilla… si gode la pace e la serenità. Esce volentieri con cani che non sono eccessivamente esuberanti o invadenti. Con le persone è un po’ più timida ma con un breve percorso di conoscenza si sblocca e cerca le coccole. E’ molto entusiasta per le passeggiate in compagnia, anche al guinzaglio, rispetto al quale non mostra di avere nessun tipo di resistenza. Si affida vaccinata, chippata e sterilizzata.

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento, chiamate il numero 349 71 82 222; vi aspettiamo presso il Rifugio Sherwood – NoiRandagi Onlus, Via Bavari 37 R.

Mail: info@noirandagi.it