Genova. Oggi andiamo al canile di Arenzano, per conoscere quattro cagnolini simpatici e dolcissimi, pronti per iniziare una nuova vita. Magari con qualcuno di voi.

Achille ed Ettore sono in arrivo a breve ad Arenzano, ora ospitati in una struttura nel savonese che collabora in modo stretto con Impronte da Salvare…(grazie Serena Bruzzo), due spettacoli della natura fratellini di 3,5 mesi. Taglia media. Achille ed Ettore vi aspettano con il loro zainetto pieno di speranze…si consiglia di chiamare i numeri prima di salire in canile. I cuccioli si affidano anche fuori regione. Per info Alfonsa 3485114833 – Carla 3387460216 – Margherita 3421544162

Free è appena arrivato dal Sud con il suo bagaglio di vita e di sofferenza: è un cagnolino di 8 chili circa quindi davvero piccino. Ha 3/4 anni ed è castrato. Allegro vivace molto predisposto verso l’uomo…un cagnolino di facile gestione che ci auguriamo possa trovare molto presto famiglia. Per info Alfonsa 3485114833 – Carla 3387460216 – Margherita 3421544162

Lenticchia: musetto dolcissimo, occhi che parlano, pelo morbido e fluente….un po’ Setter un po’ Breton un po’ chissà cosa con quel gioco di colori che la rendono speciale, bellissima. Unica. Il tutto condito da un carattere docile e affettuoso alla ricerca continua di contatto umano. 4 anni circa, sterilizzata test leishmaniosi negativo. Vi chiederete perché alla sua età una meraviglia come lei cerchi casa. Perché sino a ieri era rinchiusa in un canile orrendo della provincia di Salerno dove sopravvivere è tanto. Dove si vive in condizioni limite. Lenticchia è cresciuta lì dentro e finalmente siamo riusciti a farla uscire dall’inferno. Ora la piccola ha raggiunto la nostra struttura in Liguria. Dopo tanta sofferenza vorremmo regalarle il calore di una famiglia tutta sua. Gliela troviamo? Chi non può adottarla condivida l’appello affinché possa prima o poi arrivare sotto gli occhi giusti. Per info Alfonsa 3485114833 – Carla 3387460216 – Margherita 3421544162