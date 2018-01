Camogli. Il mare grosso di queste ore non inficia, anzi, esalta il fascino turistico di Camogli. Il borgo di pescatori, perla del golfo Paradiso, ha fatto il pieno di turisti, alcuni mordi e fuggi, altri stanziali per tutto il periodo vacanziero in questo passaggio tra il 2017 e il 2018.

Le onde, alimentate da venti da ovest, aumenteranno ulteriormente nella giornata di domani, mercoledì 3 gennaio.

Secondo il centro meteo Limet i naviganti dovranno fare attenzione, nelle prossime ore, per burrasca da ovest al largo. Domani agitato al largo, sul levante e sull’imperiese per onda da sud ovest, molto mosso sotto costa a ponente. Giovedì ancora burrasca di ponente/libeccio al largo e sull’imperiese.