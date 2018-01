Camogli, cercasi poeti d’amore per San Valentino

Camogli. C’è tempo fino al 12 gennaio per inviare una poesia e partecipare alla Rassegna Poesie D’amore, uno degli eventi culturali di “San Valentino…Innamorati a Camogli”, manifestazione giunta alla sua trentunesima edizione.

Iniziativa d’immagine e di promozione turistica, nel corso del tempo è riuscita a coinvolgere tutti i comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento.

Da sabato 8 a domenica 18 febbraio 2018 le venti migliori poesie, selezionate fra quelle pervenute in concorso, saranno stampate in artistici poster esposti sul molo del porticciolo di Camogli e nelle frazioni di Ruta e San Rocco. Il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze presso l’info Point “San Valentino a Camogli” sabato 10 e domenica 11 fino alle ore 15,00; alle ore 16,00 avverranno le consegne degli attestati di “Opera selezionata” agli autori delle 20 poesie pubblicate.

Novità di quest’anno: le 20 poesie selezionate saranno ulteriormente valorizzate attraverso la loro pubblicazione all’interno del libro “Teneramente atteso” in stampa ad aprile 2018 dedicato ai grandi scatti fotografici dei tramonti più belli di Camogli, che tanto l’hanno resa famosa nel mondo.

Autore e ideatore del libro è Giuseppe Giusto, che ha deciso di devolvere interamente in beneficienza i proventi dalla vendita dell’opera.

Una giuria accreditata assegnerà il “Premio Speciale” ad una delle delle 20 poesie selezionate. L’ autore riceverà in premio un week end a Camogli con cena presso uno dei ristoranti di San Valentino a Camogli oltre ad una visita personalizzata nell’affascinante Abbazia di San Fruttuoso guidata dal direttore.

Chi volesse partecipare alla rassegna, può farlo inviando, entro il 12 gennaio 2018, una sola poesia inedita della lunghezza massima di 15 (quindici) righe (escluso il titolo ed eventuali righe bianche di spazio se necessarie) in lingua italiana con versi composti al massimo da endecassilabi. Ecco dove inviare le opere scritte: poesie.sanvalentinocamogli@gmail.com oppure via posta normale a Comune di Camogli, Assessorato alla Cultura, Via XX Settembre 1, 16032 Camogli.

Le poesie selezionate e pubblicate verranno firmate con le iniziali dell’autore al fine di distinguerle nel caso di titoli simili; eventuali dediche dovranno essere contenute in una sola riga, che sarà riportata in calce in carattere più piccolo.