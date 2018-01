Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria: Bogliasco e Superba in semifinale

Bogliasco. Nella Coppa Liguria di Prima Categoria la prima fase si era conclusa con la qualificazione della Dianese e Golfo, vittoriosa per 3 a 2 sul campo del Bordighera Sant’Ampelio.

I gironi della seconda fase hanno emesso i loro verdetti. Vediamo risultati e classifiche.

Girone 1

Speranza – Veloce 1-0

Veloce – Dianese e Golfo 1-6

Dianese e Golfo – Speranza 2-0

Classifica: 1° Dianese e Golfo 6, 2° Speranza 3, 3° Veloce 0

Girone 2

Mignanego – Superba 2-3

Varazze Don Bosco – Mignanego 2-2

Superba – Varazze Don Bosco 3-2

Classifica: 1° Superba 6, 2° Mignanego 1, 2° Varazze Don Bosco 1

Girone 3

Bargagli San Siro – Prato 2-3

Bogliasco – Marassi 3-1

Prato – Bogliasco 1-2

Marassi – Bargagli San Siro 1-0

Bogliasco – Bargagli San Siro 5-3

Prato – Marassi

Classifica: 1° Bogliasco 9, 2° Prato 3, 3° Marassi 3, 4° Bargagli San Siro 0

Girone 4

Canaletto Sepor – Ceparana 3-1

Foce del Magra Ameglia – Monterosso 1-1

Ceparana – Foce del Magra Ameglia 2-2

Monterosso – Canaletto Sepor 3-2

Foce del Magra Ameglia – Canaletto Sepor 0-0

Ceparana – Monterosso 2-2

Classifica: 1° Monterosso 5, 2° Canaletto 4, 3° Foce del Magra Ameglia 3, 4° Ceparana 2

Il recupero da disputare tra Prato e Marassi è ininfluente ai fini della qualificazione.

Le semifinali, pertanto, saranno Dianese e Golfo contro Superba e Bogliasco contro Monterosso. L’andata si disputerà mercoledì 21 febbraio, il ritorno mercoledì 7 marzo. Deve ancora essere effettuato il sorteggio per stabilire chi giocherà in casa per prima.