Calcio a 5 femminile, Coppa Italia: Città Giardino Marassi sconfitto in finale

Genova. Il calcio a 5 regionale ha visto concludersi domenica 7 gennaio, con la final four giocata a Varazze, la Coppa Italia di Serie C femminile.

La vittoria è andata alla Priamar Liguria che, dopo aver battuto in semifinale il Radio Portofino, ha regolato in finale il Città Giardino Marassi per 9 a 3. La squadra savonese ha così acquisito il diritto a partecipare alla fase successiva della competizione.

Terza posizione per il Radio Portofino, vittorioso 12-2 sul Taggia. Quest’ultimo aveva perso la semifinale con il Città Giardino Marassi.

La prima fase era andata così:

I risultati del girone A:

6 dicembre: Mallare – Taggia 1-7

14 dicembre: Taggia – Priamar Liguria 5-8

19 dicembre: Priamar Liguria – Mallare 14-1

La classifica: 1° Priamar Liguria 6, 2° Taggia 3, 3° Mallare 0

I risultati del girone B:

5 dicembre: Radio Portofino – Campo Ligure Il Borgo 5-4

11 dicembre: Città Giardino Marassi – Radio Portofino 9-4

21 dicembre: Campo Ligure Il Borgo – Città Giardino Marassi 2-2

La classifica: 1° Città Giardino Marassi 4, 2° Radio Portofino 3, 3° Campo Ligure Il Borgo 1

Il campionato regionale, che vedrà protagoniste le stesse sei squadre, inizierà mercoledì 17 gennaio.