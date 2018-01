“Caccia” al delfino nella fascia di rispetto, sommozzatori cercano di riportarlo al largo

Genova. E’ stato necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Genova per cercare di catturare un esemplare di delfino che questo pomeriggio era finito nello specchio d’acqua della fascia di rispetto di Pra’.

Il mammifero è stato notato da alcuni passanti che hanno avvisato capitaneria di porto e vigili del fuoco che hanno subir attivato le procedure previste in questi casi.

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori stanno scandagliando la zona per individuare il delfino e poi per cercare di riportarlo in uno spazio più congeniale.