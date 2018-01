Inizia il campionato di Serie B maschile di pallanuoto, un torneo contraddistinto dalla folta presenza di liguri e di genovesi in particolare. Prima uscita e prima vittoria per la Sportiva Sturla che vince il primo derby contro la Locatelli in quel di Sori.

Padroni di casa in buona condizione che non si arrendono facilmente, tanto che all’intervallo lungo i biancoverdi conducono 2-3. Al rientro in vasca gli sturlini riescono a mettere il gol della sicurezza andando sul +2, mentre nell’ultima frazione Sturla esce bene vincendo il quarto per 2-4 e imponendosi 6-10 meritatamente.

Molto più netta la vittoria di Rapallo che travolge l’Albaro Nervi per 5-14, un punteggio sicuramente fin troppo severo per un Albaro che tiene bene per metà gara (all’intervallo lungo si era sull’1-3), salvo poi crollare negli ultimi due periodi con Rapallo che dilaga infilando un 2-5 e un 2-6 che mandano ko la squadra di casa. Sugli scudi Bianchetti, che segna un poker.

Infine, vittoria di misura anche per Sestri che contro Firenze in casa passa 9-7 grazie alle doppiette di Piu e Canova ed alle reti di Carpaneti, Frisone, Giacobbe, Mostes e Zanni. Biancoverdi molto bravi a tenere la gara sempre in pugno, piazzando nei momenti critici le reti decisive.

Nel prossimo turno sarà ancora derby, con la Sportiva Sturla che attende l’Albaro Nervi, mentre Sestri andrà a trovare la Busto Pallanuoto. Trasferta insidiosa per la Locatelli a Torino, mentre Rapallo ospiterà il Lerici.