Buon compleanno Lanterna! Via alle celebrazioni, concorso per le scuole

Genova. Buon compleanno Lanterna! Il Faro di Genova, simbolo della città, compie 890 anni e in città si moltiplicano le iniziative per festeggiare il simbolo della città- Coinvolte anche le scuole. Gli organizzartori della mostra La città della Lanterna. L’iconografia di Genova e del suo Faro tra Medioevo e Presente, presso il Museo di Palazzo Reale e al complesso monumentale sulla collina di Capo di Faro, hanno già accolto lavori realizzati dagli alunni a Palazzo Reale e li hanno esposti assieme alle altre opere. Adesso Palazzo reale lancia “Porta la tua Lanterna”: dall’1 al 28 febbraio gli alunni delle scuole potranno creare dei modelli tridimensionali, su una base massimo di 50 x 50 cm ispirati al Simbolo di Genova e consegnarli al Museo di Palazzo Reale. I lavori saranno esposti nell’atrio di ingresso della mostra dal 1 marzo al 1 aprile e la classe che presentera’ il modello piu’ originale e significativo sara’ premiata con una visita speciale alla Lanterna e il catalogo della mostra.

Intanto alla presenza del Ministro della Difesa Sen. Roberta Pinotti e delle autorità locali militari e civili, con la visita della mostra è stato dato il via alle celebrazioni per l’890° anniversario di costruzione della Lanterna, faro di Genova dal 1128.

Se l’attuale costruzione risale al 1543, già fin dal XII secolo esisteva una torre di guardia costruita per annunciare l’arrivo di imbarcazioni sospette, e divenuta nel tempo anche faro, sulla cui sommità si bruciavano fascine per segnalare ai naviganti l’accesso al porto. Nel 1326 vi si installò la prima lanterna ad olio di oliva, la cui luce era concentrata in un fascio grazie a cristalli trasparenti prodotti da maestri vetrai liguri e veneziani.

La giornata di ieri e l’organizzazione della mostra La città della Lanterna. L’iconografia di Genova e del suo Faro tra Medioevo e Presente sono, per il Ministro Sen. Roberta Pinotti, “Un piccolo, grande, traguardo che va di pari passo con la volontà politica del Governo e del Ministero della Difesa per valorizzare questo bene così prezioso per la città di Genova: con la Legge Franceschini la Lanterna ha beneficiato di un milione di euro di investimenti e, grazie a un progetto da me fortemente voluto insieme all’Agenzia del Demanio, ha potuto rinascere insieme a molte altre strutture non più utilizzate per scopi di difesa. L’idea è stata quella di restituire alle nostre comunità fari di pregio storico attraverso associazioni, imprenditori e investitori che hanno scelto di scommettere, insieme a noi, sulla bellezza della nostra Italia e sullo sviluppo locale. Grazie a tutti coloro che hanno reso e renderanno sempre più viva la bellissima Lanterna di Genova portandola a nuovo splendore.

“Celebrare 890 anni significa oggi cogliere il valore della Lanterna – dichiara Ilaria Cavo, assessore alla Cultura della Regione Liguria – quello di un simbolo che ha saputo durare nel tempo non solo grazie alla sua imponenza e solidità, ma anche alla volontà di chi ha saputo valorizzarne il ruolo di riferimento culturale. Un ringraziamento va alla Fondazione Labò, per il lavoro svolto oggi e in questi anni, e alla direzione di Palazzo Reale che per la prima volta ha fatto della Lanterna la protagonista di una mostra, riuscendo così a cogliere come veniva raffigurata negli anni. Ma più che monumento, la Lanterna è parte integrante di un paesaggio: festeggiarla diventa allora anche un’occasione per impegnarsi, di concerto con le altre amministrazioni, nel valorizzare i vari fari, più piccoli ma preziosi, presenti in Liguria, inserendoli in circuiti di fruizione turistica e culturale, come accade in altri paesi europei. Celebrare 890 anni significa anche prendere atto dei cambiamenti. Oggi la Lanterna illumina una città diversa, che vuole trasformarsi, aprirsi, saper essere sempre più attrattiva e farsi notare, anche con il suo faro. L’augurio è che la sua luce diventi sempre più il riferimento di una città e di una regione in crescita”.

“La Lanterna è simbolo di Genova per i visitatori e quanto di più vicino al cuore dei genovesi – dichiara Paola Bordilli, assessore al Turismo del Comune di Genova – ma troppo spesso considerato luogo lontano e difficile da raggiungere. Nell’anno del suo 890° anniversario vogliamo avvicinare e rendere accessibile sempre più a cittadini e turisti a questo importante punto di riferimento che illumina non solo la città, ma la sua storia, la sua identità. Lanterna è Genova e Genova è Lanterna!”

“Il passaggio a patrimonio civico del monumento simbolo della nostra città ha restituito la Lanterna ai genovesi – dichiara Simonetta Cenci, assessore all’Urbanistica del Comune di Genova – in quanto luogo simbolo, luogo magico, punto di vista unico della città dal mare e del mare dalla città. Rappresenta non solo il faro della nostra città, ma anche la sua storia, la tecnologia e le funzioni marittime”