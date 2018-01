Bucci: “Il futuro della Liguria è su ferro. Ferrovie partner credibile”

Genova. “Io ho fatto per nove anni il pendolare da Genova a Ferrania, prendendo il treno tutte le mattine alle 6.20 da Brignole. So cosa vuol dire viaggiare in treno e vi assicuro che il futuro della Liguria è su ferro”. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine della presentazione di Rock e Pop i nuovi treni che Trenitalia inserirà in servizio sulla rete regionale.

“Noi abbiamo bisogno di un partner credibile e ferrovie lo è – ha aggiunto il sindaco – sta facendo un ottimo lavoro sul trasporto locale e sui progetti che abbiamo per Milano e vogliamo che Ferrovie ‘giochi’ con noi anche per la metropolitana della città sia quella sottoterra sia quella in superficie”.

Ovviamente per la metropolitana è prevista la gara: “Con la progettazione che arriverà a fine gennaio inizio febbraio – ha concluso Bucci – avremo chiaro quanti sono i lotti e di conseguenza le gare che dobbiamo fare ma è giusto andare a parlare con i partner che ci danno maggiore affidabilità”.