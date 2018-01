Bimbo di 6 anni morto di meningite, l’assessore alla Sanità: “Valuteremo se rafforzare campagna vaccino”

Genova. “In 48, massimo 72 ore, avremo chiara quella che è stata la catena dei fatti che hanno portato alla morte del piccolo, abbiamo nominato a questo scopo una commissione che valuterà ogni aspetto della situazione”. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto, ed esprime il cordoglio dell’istituzione, dopo la morte per meningite di un bambino di 5 anni, avvenuta all’ospedale Sant’Andrea della Spezia.

Secondo indiscrezioni il piccolo non sarebbe stato vaccinato al meningococco di tipo C. E questo elemento ha riaperto la discussione sul tema dell’obbligatorietà dei vaccini o della loro diffusione.

“Questo tipo di vaccino non è obbligatorio ma è gratuito e già da oltre un anno in Liguria abbiamo attuato una campagna per agevolarne la diffusione, anche la gratuità era stata pensata per agevolare il più possibile le famiglie dopo il caso dell’epidemia nella vicina Toscana”, afferma Sonia Viale, assessore regionale alla Sanità. “Anche a secondo del rapporto che avremo dalla commissione nominata per seguire questo caso, potremmo valutare di rafforzare delle azioni di prevenzioni, in tal senso”.

Sonia Viale, chiamata all’alba per essere informata della situazione, dopo avere saputo del decesso ha vissuto “il momento peggiore da quando sono in carica”, ha dichiarato, scossa.

L’emergenza è avvenuta di notte, inizialmente la febbre alta del bambino è stata trattata come un’influenza dalla guardia medica. Alle 6e30 la corsa al pronto soccorso e poi in ospedale. Il bimbo è deceduto ancora prima che potesse essere attivato l’elisoccorso per un eventuale trasferimento al Gaslini.

“Si tratta di un caso – continua Viale – che è nato come influenza e come tale è stato trattato, ma dal punto di vista della tempistica e delle diagnosi effettuate sarà la commissione a dare ogni precisazione”.

Toti e Viale hanno sottolineato come siano già scattate tutte le procedure per la sicurezza dei cittadini e per accertare la verità scientifica di quanto accaduto, e come si siano avviate tutte le profilassi previste per il trattamento precauzionale degli altri bambini e familiari che avessero avuto contatti con il bambino.