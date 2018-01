Chiavari. Quinta giornata di campionato per il Basket in Carrozzina Genova che si impone in casa contro Torino.

La squadra genovese gioca bene, vince e convince, mostrando la grinta che la caratterizza dall’inizio del campionato.

Nel primo quarto allunga subito, tira il fiato nel secondo e riprende a macinare gioco e punti nel terzo. La partita termina 58 a 28, risultato che dice tutto.

Genova rimane agganciata al secondo posto insieme a Parma mentre Sassari non si ferma e vince fuori casa a Brescia mantenendo così la prima posizione. Il campionato prevede ancora una partita in casa per Genova: sarà Piacenza ad essere ospitata dal BIC che non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Il tabellino:

BIC Genova – HB Torino 58-28

(Parziali: 20-7, 9-8, 19-4, 10-9)

BIC Genova: Serio 19, Amasio 23, Arena 4, Mazzocca 4, Carbone 2, Fiorino 6.

HB Torino: Longo 5, Piscitello 11, Martini 6, Dah Gilot 4, Inghilterra 1, Cianci 1.

I risultati della 5ª giornata della Serie B Fipic: BIC Genova – HB Torino 58-28; Laumas Elettronica Parma – I Bradipi Bologna 73-41; Omal Icaro Brescia – Dinamo Lab Sassari 28-79; Basket Seregno Gelsia – Bulla Sport Ospedale Verdi 71-58.

La classifica: Dinamo Lab Sassari 10; Laumas Elettronica Parma, BIC Genova 8; Basket Seregno Gelsia 6; Bulla Sport Ospedale Verdi, I Bradipi Bologna, Omal Icaro Brescia, HB Torino 2.