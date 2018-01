Genova. L’evento dell’estate che sta già richiamando numerosi partecipanti. Aperto a tutti gli sportivi dai 6 ai 17 anni di età, il Summer Camp Sappada 2018 è uno stage tecnico di altissimo livello. Prevede corsi di avviamento e perfezionamento negli sport del calcio, pallavolo, tennis e da quest’anno anche basket.

Il contesto è unico nel suo genere vista la location da serie A, infatti i giovani saranno ospitati presso Bella Italia Efa Village di Piani di Luzza a Sappada, in provincia di Udine. Lo staff tecnico AtpSport darà la possibilità a tutti i partecipanti di vivere esperienze sportive uniche che andranno dalla canoa al tiro con l’arco per poi passare ad atletica, orienteering, nuoto e ancora molto altro.

Più facile da vedere che da descrivere la magia di questo evento. L’invito per tutti è a visitare il sito internet www.atpsport.it per scoprire tutti i dettagli e vedere i video di presentazione. Dall’8 al 14 luglio il Summer Camp Sappada sarà per tutti gli atleti dai 6 ai 17 anni, dal 15 al 24 luglio invece con disabilità intellettiva.

Ulteriori informazioni tramite mail a info@atpsport.it oppure direttamente Giulio Attardi al numero 3383651250.