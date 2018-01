Bettiga e Bogliolo, stelle cussine che brillano al coperto

Genova. Da Modena ottime notizie anche in questo weekend per l’atletica cussina, con Denny Bettiga e Luminosa Bogliolo che ottengono buone prestazioni e pass importanti per la stagione indoor.

Denny Bettiga corre i 60 metri piani in 6”87, ottenendo così lo standard di partecipazione anche per i campionati italiani assoluti indoor di Ancona, dopo quello per i campionati italiani U23 conquistato la settimana scorsa.

Luminosa Bogliolo si conferma ai vertici nazionali nei 60 hs, correndo con facilità la batteria in 8”37, ma una falsa partenza la esclude dalla finale dove avrebbe potuto nuovamente migliorarsi. Sulla stessa distanza promettente il rientro di Alessandra Graciano (9”12), dopo l’infortunio patito ai Campionati Italiani Universitari a Catania lo scorso giugno. Si migliora anche l’allievo Riccardo Berrino nei 60 hs, con un 8”69 che lascia ben sperare per i campionati italiani di categoria.