“Andiamo a Berlino”, in vendita da oggi i voli low cost da Genova all’aeroporto Tegel

Genova. EasyJet mette in vendita da oggi il nuovo volo che connetterà Genova a Berlino Tegel. Il collegamento sarà operativo con 2 voli settimanali tra le due città, giovedì e domenica, a partire da agosto 2018 e disponibile da oggi sul sito della compagnia, sull’app mobile e sui canali Gds.

La nuova rotta, che porta a quattro le destinazioni targate Easyjet da e per Genova, è il risultato dell’acquisizione di easyJet di parte delle operazioni di Air Berlin all’aeroporto di Berlino Tegel, che ha portato a un ampliamento dell’offerta con più voli e tariffe convenienti per i passeggeri in viaggio da e per il principale scalo della capitale tedesca.

EasyJet ha annunciato lo scorso mese l’avvio dei collegamenti dall’aeroporto di Genova, nuovo network point della compagnia, con le prime destinazioni di Londra Luton e Manchester operative a partire da marzo 2018 e di Bristol disponibile da giugno 2018.