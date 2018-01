Basko lancia l\'iniziativa “Diamo una mano alla scuola e allo sport”

Il progetto nasce per sostenere scuole e società sportive dilettantistiche.

Previsto il coinvolgimento di 800.000 studenti e oltre 3.000 strutture scolastiche e sportive

Al via oggi, 23 gennaio, l’iniziativa di Basko “Diamo una mano alla scuola e allo sport”, che permetterà di aiutare in modo concreto istituti scolastici statali, paritari e società sportive dilettantistiche dei territori in cui l’insegna è presente (province di Genova, Savona, La Spezia, Imperia, Torino, Asti, Alessandria e Piacenza)

L’idea è quella di sostenere le strutture coinvolte nella formazione dei giovani, permettendo ai clienti Basko di contribuire attivamente alla raccolta di materiali utili per l’attività quotidiana di scuole e società sportive (dalla cancelleria agli strumenti tecnologici, fino alle attrezzature sportive e supporti per la ginnastica). Un’iniziativa che vedrà coinvolti circa 800.000 studenti di oltre 3.000 strutture.

Il progetto “Diamo una mano alla scuola e allo sport” è appoggiato dalla rete nazionale delle scuole Rete ITAsf, facente parte del MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“Basko ripropone un’iniziativa che aveva avuto grande seguito nella sua prima edizione, nel 2016. Quest’anno, però, oltre alle scuole, abbiamo voluto che partecipassero anche le strutture sportive dilettantistiche, coinvolte anch’esse in modo preponderante nella formazione dei giovani. Un’idea innovativa, senza precedenti nel nostro territorio”, commenta Giovanni D’Alessandro, Direttore Canale Basko. “Il progetto chiama a raccolta giovani, genitori e la comunità locale in generale per una missione comune, quella di contribuire al supporto delle strutture che giocano un ruolo fondamentale nell’educazione e benessere delle nuove generazioni”.

Ecco come funziona: i clienti Basko potranno sostenere le strutture scolastiche e sportive aderenti all’iniziativa partecipando alla raccolta di bollini, attiva dal 23 gennaio al 16 aprile. I bollini, che si ottengono facendo la spesa presso tutti i supermercati Basko, andranno consegnati all’istituto o struttura che finalizzerà l’adesione all’iniziativa attraverso il sito www.diamounamanoallascuolaeallosport.it. In base alla quantità di bollini raccolti sarà possibile selezionare il materiale scolastico e tecnologico da un apposito catalogo. I premi sono totalmente gratuiti e non richiedono contributi aggiuntivi o spese di spedizione. L’iniziativa si concluderà il 16 aprile 2018. La richiesta premi si concluderà il 16 giugno 2018.

Ogni 10 euro di spesa effettuata nei supermercati Basko corrisponderà alla consegna di un bollino. È possibile inoltre convertire 50 punti accumulati sulla propria carta fedeltà Basko “Prima Card”. L’iniziativa è valida anche per le spese effettuate online tramite il sito www. basko.it.

Il regolamento completo, il catalogo premi e l’elenco delle scuole che aderiscono all’iniziativa sono disponibili sul sito www.diamounamanoallascuolaeallosport.it. Sempre attraverso il sito sarà possibile invitare altre scuole a partecipare al progetto.

Per ogni informazione supplementare, le scuole potranno contattare il Numero verde dedicato 800.90.48.98 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.

Basko

Nata nel 1987, l’insegna Basko (supermercati e superstore) rappresenta il core business del Gruppo Sogegross, sia per il fatturato – 300 milioni di euro nel 2016 – che per la propria filosofia innovativa di massima attenzione al cliente e personalizzazione del servizio. Grazie a uno strutturato progetto di espansione e di riqualificazione dei propri punti vendita, la rete Basko oggi comprende 60 supermercati e superstore, con superfici tra i 500 e i 3.000 m², prevalentemente dislocati in Liguria, ma con una presenza in crescita nel Basso Piemonte e nelle altre regioni del Nord-ovest. Conta circa 1.500 dipendenti.

Sogegross, una storia genovese

Con oltre 230 punti vendita e 2.600 addetti, il Gruppo Sogegross è tra i primi 10 operatori privati italiani della grande distribuzione organizzata, con una presenza capillare in tutte le tipologie di canale distributivo: cash&carry (marchio Sogegross), supermercati e superstore (marchio Basko), soft discount (marchio Ekom), supermercati e superette in franchising (marchio Doro), e-commerce (www.basko.it). Il Gruppo Sogegross nasce a Genova nel 1920 su iniziativa della famiglia Gattiglia. Al 1970 risale l’apertura del primo cash&carry. Il centro direzionale e logistico del gruppo si trova a Genova Bolzaneto.