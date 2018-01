Chiavari. Sesta partita di campionato per il Basket in Carrozzina Genova che vince in casa contro Piacenza. Genova dimostra giornata dopo giornata di essere un gruppo solido con grandi qualità tecniche, un’ottima condizione fisica ma soprattutto fa vedere di essere una squadra unita che macina gioco e punti dal primo al quarto quarto.

Da subito in vantaggio, il quintetto locale non dà scampo a Piacenza, sempre costretta ad inseguire con affanno. Il primo e secondo quarto volano via velocemente; il terzo parziale è l’unico favorevole agli ospiti, mentre il quarto è un crescendo di gioco, dimostrando di avere benzina a sufficienza per non mollare il piede dall’acceleratore.

Il campionato ora prevede per i genovesi due partite fuori casa che metteranno in chiaro i valori del girone A. La BIC andrà a Parma per giocare una sfida difficile e dalla quale uscirà fuori l’inseguitrice di Sassari e successivamente verrà ospitata da Brescia per la prima gara del girone di ritorno.

Il tabellino della partita valevole per la 6ª giornata della Serie B Fipic:

BIC Genova – Bulla Sport Ospedale Verdi Piacenza 82-61

(Parziali: 17-12; 37-24; 57-45)

BIC Genova: Serio 30, Amasio 36, Arena 12, Mazzocca 4, Puppo 2, Valli 2.

Bulla Piacenza: M. Magro 17, Patesi 2, Botti 10, Sbordi 4, S. Magro 10, Nani 3, Zeni 5, Oddi 6, Laurini 2.