Barcellona, traghetto diretto a Genova sperona nave da crociera. Danni ma nessun ferito

Genova. Il traghetto Fantastic, proveniente da Tangeri e diretto a Genova, della GNV venerdì pomeriggio ha “speronato” la nave da crociera Viking Star, durante le manovre nel porto di Barcellona

Come si vede dal video, diffuso dall’autorità portuale del capoluogo catalano, la velocità di manovra era contenuta, per cui i danni non sono stati ingenti, e soprattutto non ci sono stati feriti tra i 225 passeggeri della nave da crociera.

All’origine dell’incidente probabilmente un guasto meccanico, anche se gli inquirenti sono tutt’ora al lavoro per verificare che non ci siano responsabilità dirette.

Il traghetto serve la rotta Tangeri-Barcellona-Genova, all’alba di sabato mattina avrebbe dovuto salpare l’ancora alla volta del capoluogo ligure, ma per ovvi motivi la “corsa” è stata posticipata.

La nave Fantastic non è nuova alle cronache genovesi di “sfiorate tragedie”: nel 2008, infatti, a causa di una forte mareggiata che ruppe uno stabilizzatore, si inclinò di tra i 15 e 20 gradi, causando diversi feriti a bordo e danni ai mezzi trasportati.