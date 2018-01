Genova. Barbara Banchero nominata nuovo segretario CNA Genova. Dopo la nomina della presidente CNA Genova Paola Noli, una nuova carica di direzione ricoperta da una donna nella Confederazione Nazionale dell’Artigianato e piccola e media Impresa genovese.

“Sono onorata per questo nuovo impegno in CNA e ringrazio Roberto Timossi per il lavoro svolto. – commenta Barbara Banchero che da diversi anni segue come direttore generale la società di servizi di CNA e l’ente di formazione ECIPA -. Questo incarico è lo sbocco naturale di un percorso condiviso con la presidenza e la direzione della CNA. È una nuova sfida, che non deve perdere mai di vista la profonda identità che caratterizza la nostra Associazione, ma deve saper guardare al futuro, ad una idea di rappresentanza profondamente cambiata”.

La CNA “deve partire dai nuovi bisogni delle imprese puntando allo sviluppo e alla capacità di stare al passo con il cambiamento, che ormai caratterizza il nostro mondo”.