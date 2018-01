Una quindicenne con un coltello ruba cellulare, bloccata dagli agenti delle volanti

Genova. Ha minacciato con un coltello da cucina un cittadino statunitense, in via Opera Pia, nel quartiere genovese di Albaro, ma la descrizione data dalla vittima agli agenti delle volanti ha permesso di trovare la esponsabile, una ragazzina di 15 anni, in breve tempo.

La ragazza, accompagnata da due giovani di origini sudamericane, e’ stata rintracciata poco dopo, in Piazza Verdi, davanti alla stazione Brignole di Genova. All’arrivo della volante i tre hanno prima opposto resistenza e, subito dopo hanno tentato la fuga scappando nel tunnel sotto la ferrovia.

Gli agenti, che li hanno bloccati in via Canevari, hanno trovato anche il coltello usato per le minacce mentre il cellulare, hanno spiegato, lo hanno buttato per paura di finire nei guai. Per loro e’ scattata una segnalazione all’autorita giudiziaria. Uno dei tre è stato an he denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.