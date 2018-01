Badante approfitta dell’invalidità di due anziani che accudisce e si appropria di 200mila euro: denunciata

Chiavari. I carabinieri della Compagnia di Chiavari, al termine di un’ accurata attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà per “circonvenzione di persone incapaci” una badante 47 enne abitante in Emilia Romagna.

La donna è finita dei guai perché i carabinieri ritengono che approfittando della propria attività di badante ed abusando dello stato di invalidità di due persone anziane, si sia appropriata indebitamente di un’ingente somma di denaro, quasi 200 mila euro.

I fatti contestati risalgono ad un periodo di quattro anni, dal 2013 al 2017,