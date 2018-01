Autostrade, code sul nodo di Genova e una chiazza d’olio fa chiudere l’uscita di Cornigliano

Genova. Mattinata difficile sul nodo autostradale di Genova. A causa di una chiazza d’olio l’uscita di Cornigliano per chi viaggia in direzione ponente. Il lubrificante è fuoriuscito da un mezzo meccanico all’interno di un cantiere nei pressi dell’uscita di Genova Aeroporto. Chiusa anche una corsia per permettere la riasfaltatura immediata.

Sul tratto code e rallentamenti per chi proviene da Genova e deve raggiungere aeroporto e zona industriale di Sestri Ponente.

Code anche all’altezza del bivio tra A10 e A26 in direzione sud, così come tra Genova Bolzaneto e il bivio A7-A10.